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貨車自炒翻側 司機拒送院

貨車翻側橫亘路中。 貨車翻側橫亘路中。
貨車翻側橫亘路中。
【本報訊】昨日早上約7時，一輛貨車沿灣仔告士打道往北角方向行駛，當駛至近隧道入口處休憩花園對開時，貨車懷疑失控向左翻側，有途經駕駛人士見狀，擔心司機被困遂協助報案。
救援人員接報趕至，涉事司機已自行爬出車廂，他接受救護員檢查後拒絕送院。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
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