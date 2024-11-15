趁雙11偷運 3周檢冒牌貨值9千萬

【本報訊】內地雙11購物節疑令香港成為冒牌貨轉運站。香港海關於10月22日至11月11日一連3周採取代號「雙節棍」的執法行動，打擊「雙十一」（雙11）購物節的跨境轉運冒牌貨物活動，偵破35宗案件。行動中共檢獲約325萬件懷疑冒牌貨物，包括球衣、波鞋、太陽眼鏡及手錶等，估計市值逾9,000萬元，並拘捕一人，他現正保釋候查。

包括手錶衣物眼鏡等 不法分子企圖將冒牌商品經香港轉口往外地，以迎合「雙十一」購物節龐大購物需求。海關在屯門內河船碼頭海關驗貨場和深圳灣口岸進境貨物檢查大樓先後抽查7個貨櫃和兩輛入境貨車。經檢查後，海關人員共檢獲約7.8萬件懷疑冒牌貨物，估計市值共約2,700萬元。

另外，經情報分析和深入調查後，海關於多間本地物流公司偵破26宗案件。行動中，海關人員突擊搜查約30間位於葵涌、青衣、元朗和荃灣的物流公司，並檢獲共約317萬件懷疑冒牌貨物，包括手錶、鞋、衣服和眼鏡，估計市值共約6,300萬元。

海關呼籲消費者，光顧信譽良好的店舖或網站，如有懷疑，應先向有關商標或版權持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌或侵權物品。海關提醒物流業界遵守《商品說明條例》的規定，在處理貨物時如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。