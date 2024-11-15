住宅起火檢助燃劑 印度漢燒傷昏迷命危

尖沙咀濃煙滾滾 20鄰居驚醒逃生 昨日凌晨八號風球生效期間，尖沙咀赫德道一住宅單位突然起火，並且冒出大量濃煙，不少居民在睡夢中驚醒，見狀慌忙逃生及報案求助。消防趕至開喉灌救，未幾把火勢撲熄，期間在涉事單位救出印度籍中年男戶主，他獲救時燒傷昏迷，送院搶救後命懸一線；火警中約有20名居民需疏散暫避。消防在火場檢獲懷疑助燃劑，經初步調查後，由於認為火警有可疑，遂轉交執法部門循「縱火」方向跟進。

火警現場為赫德道19至23號夏蕙閣一個單位，據了解，46歲印度籍男戶主持有香港身份證，與妻子在上址居住約6、7年，他們沒有子女，兩夫婦間中會因故發生爭執，甚至曾經驚動警員上門調停。昨日凌晨零時許，有鄰居赫見該單位冒煙起火，遂慌忙致電報案求助。消防接報趕至，開動一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，未幾把火勢撲熄。

與妻同住 曾爭執惹警員上門 救援期間，消防員破門進入起火單位，發現男戶主昏迷倒臥睡床，他當時呼吸脈搏微弱，身體熏黑及有燒傷痕迹，消防隨即把他抬離單位，救護員即場替其進行急救，並用醫療工具協助其呼吸，期間一名女子陪伴在側，他經由救護車送院搶救後情況危殆。

火警期間，大約20名住戶自行疏散至地下安全地方，當中有人攜寵物落樓暫避，慶幸他們沒有受傷或感到不適。消防在火場調查，在場檢獲懷疑助燃劑，由於認為火警原因有可疑，遂把案件轉交執法部門暫列「縱火」處理，暫未有人被捕。