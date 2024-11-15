8人圍毆禁錮14歲女 分別判監更生入教導所

【本報訊】14歲女童在土瓜灣馬頭圍邨休憩處，遭10名男女包圍拳打腳踢，更被偷錢甚至拍裸照。懷疑涉案5男5女，被控襲擊及非法禁錮等共5罪，其中3女承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮罪，5人受審後被判罪成，餘下兩人脫罪。該8名罪成被告昨在區院判刑。法官葉佐文指被告在深夜時趁事主孤立無助之際，以不同手段欺凌，令事主在心理上受到很大的創傷，分別判8人入更生中心、教導所及判監18個月至24個月。

本案涉及10名被告，依次為蘇佩儀、呂秉毅、黃煒舜、代號「Y.H.」的被告、代號「L.Y.」的被告、曹焱、朱栢朗、甘俊希、鄧子祥及湯焯霖。案發時10人年齡介乎15歲至21歲。全部被告被控於2022年4月18日，在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊Ｘ；同日非法禁錮Ｘ；及於4月18日至30日期間，向Ｘ勒索一萬元。鄧子祥另被控偷去Ｘ的500元。除蘇佩儀、「L.Y.」和湯焯霖外，其餘被告另被控刑事恐嚇Ｘ，威脅Ｘ拍攝和發布裸照，導致她不向執法部門報案。

其中3人入獄2年 蘇佩儀、「L.Y.」及湯焯霖早前承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮罪，3人面對的勒索罪則准存檔法庭。黃煒舜及甘俊希受審後獲判無罪。法官昨判刑時指，臨床心理學家評估Ｘ後，認為Ｘ因案發事件而患上抑鬱症、創傷後壓力反應及焦慮症，情況嚴重，須接受心理治療。眾被告在深夜時趁Ｘ孤立無助之際，以不同手段欺凌Ｘ，令Ｘ在心理上受到很大的創傷。最終，法官判處蘇佩儀、「L. Y.」、湯焯霖入更生中心；「Y.H.」入教導所；呂秉毅、曹焱及朱栢朗入獄24個月；鄧子祥入獄18個月。案件編號：DCCC 915/2022