與少女性交利誘不頂證 2警員妨司法囚14月

官斥以身試法 令警隊蒙羞 3名男警涉嫌在不同時段，分別與同一名15歲少女發生性行為，因而被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交等罪。3人現時均正停職。其中一人早前已認罪，被判囚16個月。餘下兩人候審時疑曾接觸涉案少女，提出給予10萬元，換取她不出庭作證，被加控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。該兩名被告昨於區院承認妨礙司法公正罪，原本面對的控罪則留法庭存檔。法官李慶年指，兩名被告作為警員卻以身試法，企圖掩蓋原罪，令警隊蒙羞，判處兩人各入獄14個月。

非法性交煽惑猥褻罪准存檔 兩名被告分別為姚燕武（29歲），2018年加入警隊，曾獲10次嘉許；吳星熠（28歲），則於2021年加入警隊。二人報稱是公務員。兩人承認妨礙司法公正罪，原本面對的非法性交及煽惑猥褻罪則獲准留於法庭存檔。

同意案情指，2023年12月15日下午4時許，Ｘ致電姚燕武，說她不會指證他，因為她仍然喜歡姚，而她是自願與姚作出相關的性行為。在第一次電話通話即將完結時，姚燕武代表吳星熠提出給Ｘ支付10萬元，以換取Ｘ不再針對吳的刑事法律程序中出庭作證。Ｘ在第一次電話通話中拒絕接受有關提議。同年12月23日下午3時許，Ｘ向姚燕武發送訊息，表示她對姚提出的提議有興趣。姚叫Ｘ用匿名來電的方式致電給他。

案情續指，Ｘ根據姚的指示致電姚，並將整個對話錄音。在第二次電話通話之中，姚再次提出有關提議，Ｘ假裝接受該提議。姚表示吳會在案件完結後向Ｘ支付現金。2023年12月24日，有人就案件報案，第二次電話通話的錄音亦交予執法部門。姚在警誡下稱「我當時都係衝口而出先至咁講，都係諗住幫下阿星。」

法官判刑指，司法公正是香港社會的基石之一，妨礙司法公正是對這不可動搖之基石的攻擊，危害公眾利益，必須予以阻嚇及懲罰。兩名被告身為警員，不但沒有防止罪行，反而以身試法，並企圖掩蓋原罪，作為令警隊蒙羞。法官以18個月監禁為量刑起點，基於二人夥同犯案，量刑上調3個月，但因認罪扣減至14個月監禁。

另警員已認非法性交囚16月 同案另有一名同任職警員的被告賴子樑（28歲），被控於2021年12月1日，在沙田源康街帝逸酒店某房間，企圖與Ｘ非法性交。賴於去年9月承認與16歲以下的兒童非法性交罪，獲判囚16個月。案件編號：DCCC 627/2024、DCCC 917、918/2022