快餐店冧石屎 食客淡定用膳

【本報訊】昨日網上社交平台流傳多張照片，顯示馬鞍山恒安商場內一連鎖快餐店天花有石屎剝落，並且壓斷一支燈架。從相片可見，大量碎片散落在餐桌及地上，有餐廳職員走近查看，並指向石屎剝落的位置，當時餐廳內食客不多，各人似乎未被嚇怕，繼續淡定品嘗早餐。惟貼文未有交代事發日期及時間。