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快餐店冧石屎 食客淡定用膳

石屎剝落壓毀燈架，在旁食客如常用餐。 石屎剝落壓毀燈架，在旁食客如常用餐。
石屎剝落壓毀燈架，在旁食客如常用餐。
【本報訊】昨日網上社交平台流傳多張照片，顯示馬鞍山恒安商場內一連鎖快餐店天花有石屎剝落，並且壓斷一支燈架。從相片可見，大量碎片散落在餐桌及地上，有餐廳職員走近查看，並指向石屎剝落的位置，當時餐廳內食客不多，各人似乎未被嚇怕，繼續淡定品嘗早餐。惟貼文未有交代事發日期及時間。
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