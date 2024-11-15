11月15日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月15日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
快餐店冧石屎 食客淡定用膳
石屎剝落壓毀燈架，在旁食客如常用餐。
【本報訊】昨日網上社交平台流傳多張照片，顯示馬鞍山恒安商場內一連鎖快餐店天花有石屎剝落，並且壓斷一支燈架。從相片可見，大量碎片散落在餐桌及地上，有餐廳職員走近查看，並指向石屎剝落的位置，當時餐廳內食客不多，各人似乎未被嚇怕，繼續淡定品嘗早餐。惟貼文未有交代事發日期及時間。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241115-1115_00176_225/快餐店冧石屎--食客淡定用膳
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc