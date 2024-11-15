米埔自然護理區 再有雀屍檢H5N1

【本報訊】本港一周內兩現帶有H5N1禽流感病毒的雀屍！漁農自然護理署繼上周五（8日）公布在米埔自然護理區收集的一個環境樣本被驗出H5N1高致病性禽流感病毒後，署方昨再公布，港大團隊向署方通報，護理區內收集的一隻雀鳥屍體樣本及另一個環境樣本被驗出H5N1病毒。另外，團隊於上周三（6日）收集的一個赤頸鴨屍體樣本及另一環境樣本，亦被驗出帶有H5N1病毒。