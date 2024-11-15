米埔自然護理區 再有雀屍檢H5N1
【本報訊】本港一周內兩現帶有H5N1禽流感病毒的雀屍！漁農自然護理署繼上周五（8日）公布在米埔自然護理區收集的一個環境樣本被驗出H5N1高致病性禽流感病毒後，署方昨再公布，港大團隊向署方通報，護理區內收集的一隻雀鳥屍體樣本及另一個環境樣本被驗出H5N1病毒。另外，團隊於上周三（6日）收集的一個赤頸鴨屍體樣本及另一環境樣本，亦被驗出帶有H5N1病毒。
當局加強禽流感監控
漁護署表示，護理區的管理組織已加強對觀鳥屋及浮橋等遊客設施的清潔及消毒工作，署方正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區內張貼告示提醒公眾注意個人衞生。署方續指，今次被發現帶病毒的樣本地點3公里範圍內沒有雞場，已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況，並不時提醒業界人員採取預防禽流感措施。
漁護署發言人提醒市民應避免接觸野生雀鳥、活家禽及其糞便，接觸禽鳥後應徹底洗手。如發現懷疑病鳥和死鳥，可通知署方人員作跟進。
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