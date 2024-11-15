東呼即應：貨櫃碼頭風光不再 10工人9個冇工開

東呼即應訪業界 斥推智慧港口死得更快 香港貨櫃碼頭排名跌出10大，當局推動綠色及智慧港口冀提高競爭力，但效果成疑。貨櫃運輸業界向《東呼即應》表示，碼頭以前24小時運作，蓬勃程度可想而知；如今吉櫃林立，當局才發展智慧港口，但從業員根本冇工開，碼頭只會死得更快。議員則指，大灣區內的其他港口高速發展，硬件如自動化水平都較香港好，香港想要建設綠色船舶燃料加注中心，但本地缺乏綠色能源生產的產業能力，香港發展的樽頸已非常明顯。

根據國際航運研究機構的統計，2023年吞吐量最大的前10名港口，有7個來自內地。昔日香港有稅務、地利、效率等絕對優勢，反觀如今，內地大力發展保稅區、高效港口。現年59歲的貨櫃運輸業職工總會主席陳文送，從事貨櫃碼頭運輸工作超過30年，見證貨櫃碼頭於90年代的輝煌時刻，及至去年跌出全球10大最繁忙港口。他認為，貨櫃碼頭的前景並不樂觀。

陳文送表示，在90年代最好景時，日做夜做冇停手，24小時運作，訂單也排着隊要車，當時能賺3萬至4萬元。到現在幾天、一星期都沒有訂單，甚至有時碼頭一輛車都沒有，靜得可怕。他坦言，現時主要做其他地盤的建築材料運輸，差不多一年沒做碼頭訂單；又認為現在搞自動化智慧港口「死得更快」，因為工人更加沒工開，現時已經10個工人，有9個沒有工開，「講到天花亂墜，但工人冇工開，根本冇意思。」

8成櫃車司機已轉職 他提到，貨櫃車司機轉行人數非常多，已經走了七、八成，轉做地盤駕駛泥頭車、田螺車，或是轉做的士司機等。陳又帶記者圍繞葵青貨櫃碼頭，他指碼頭雖然有很多貨櫃，但這些貨櫃是碼頭用作出租裝貨，全部都是「吉櫃」，因為沒生意，全部都放在碼頭，根本沒有貨櫃車。他又指，這些貨櫃船全部來自內地，例如南沙港、鹽田港等，經過香港上落貨十分之一都沒有，在香港落幾個貨櫃就離開。

議員嚴剛指出，近十年來，本地港口業確實面臨不少挑戰，例如全球經濟增長放緩、貿易需求下降、地緣政治環境不穩定，以及疫情影響等，都導致香港貨櫃吞吐量大幅下滑。而大灣區內的其他港口高速發展，深圳、廣州港的硬件條件、自動化水平都較香港好，碼頭操作成本等方面都非常有吸引力，大幅減少了珠三角的貨源經香港中轉的必要。

議員促發展綠色產業 就如何提升香港海運的競爭力，嚴建議，政府要加快推動綠色航運，特別在新一份《施政報告》提到，要建設的綠色船用燃料加注中心，是有利於提高香港國際港口的競爭力，吸引更多的國際航線來港。但香港發展的樽頸亦非常明顯，與新加坡、內地不同，香港缺乏綠色能源生產的產業能力以及成本優勢，香港需要確實完成綠色產業相關規劃、綠色船用燃料加注設施的建設，並推出更多政策吸引營業商投資綠色燃料的加注船。