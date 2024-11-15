醫健：職場健康：提舉搬運注意安全避免受傷

許多行業的員工在日常工作中需要進行提舉和搬運工作，例如建造業、餐飲業、製造業、零售及批發業等。不當的工作姿勢容易導致腰背受傷。根據勞工處統計，「提舉或搬運物件時受傷」一直是本港主要的工傷意外之一，絕對不容忽視。一些正確提舉和搬運的安全要點，如「將身體盡量靠近搬運的物件」、「保持腰背平直」、「不可彎腰扭腰」、「用大腿肌肉發力提舉物件」，大家都耳熟能詳。請大家注意將這些安全要點應用到工作中，時刻謹記。即使工作再忙，勿忘安全！

除了員工採用正確的工作姿勢，僱主更須為提舉或搬運工作進行風險評估，評估時除了考慮貨物的重量、形狀及大小外，亦須考慮工作環境限制，安排適當的搬運方法，例如空間會否過於狹窄、地面會否傾斜、凹凸不平或濕滑等。僱主亦須衡量員工能力及身體狀況，安排工作並提供設備輔助。而員工搬運時亦要量力而為，切勿逞強，使用手推車協助，並在需要時找他人幫助，以多人合力和協調的方式搬運。僱主亦應定期檢查保養這些設備，以確保它們處於良好的操作狀態，以及定期提供安全訓練，讓員工了解及掌握正確的提舉及搬運技巧，提升他們的安全意識。

僱主更可透過多方面的改善方案預防員工因提舉和搬運受傷，例如重新設計工序，縮短搬運物件的距離及減少存取次數，把大包的物件分拆成小包來減輕貨物重量，亦可改善工作場地整理確保有足夠的空間讓員工可以正確的姿勢工作。

工作時注意提舉和搬運安全要點，可減少工傷風險及提升工作效率。即使工作再忙，也不能忽視正確的提舉和搬運方法。

參考資料：

勞工處「職業安全及健康工作規例—第VII部有關體力處理操作的指引」

職業安全健康局

www.oshc.org.hk