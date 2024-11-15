聯廈聯管擬選舊區單幢試行

【本報訊】舊區多「三無大廈」，沒設立業主立案法團導致大廈管理差。政府早前提出明年會選定小區推行「聯廈聯管」試驗計劃。當局指初步考慮在油尖旺、九龍城及深水埗，樓齡較大、單幢樓宇較為集中的地區，揀選小區試行，但推行模式仍待商討，其中一考慮方案是由非政府組織夥拍持牌物管公司，接觸小區內的大廈法團。

民政及青年事務局局長麥美娟接受訪問時指，計劃主要想協助一些樓齡較大的單幢「三無大廈」，或已有法團但未有管理公司，又希望尋求專業管理的單幢樓業主，而地理位置相鄰，安排同一間物管公司聯合管理，讓業主可以攤分管理費用，減輕財務負擔，從而改善樓宇安全管理，但強調絕對不會低估推行難度。

倡非政府組織夥物管接觸法團 對於推行的模式，她指仍待商討，又提出由非政府組織夥拍持牌物管公司，接觸小區內的大廈法團，是其中一個考慮方案。日後物色的非政府組織，要有一定地區網絡；計劃是否成功，最重要因素取決於業主之間能否達成共識，若有關組織本身在地區能夠有網絡與業主溝通協調，將能夠鼓勵他們參加今次計劃。

她認為物管公司日後主要是提供基本服務，例如協助法團按法例要求開會，為大廈購買保險等。至於其他服務，例如大掃除等，屬於「選項服務」，應交由業主自行選擇是否需要，以免影響他們參與計劃的意欲。

夥拍市建局試行「聯廈聯管」模式，為參與大廈業主提供專業意見的香港房屋經理學會，副會長黃寶珍期望「聯廈聯管」試驗計劃可成為「試金石」，又指現時科技可做到遠程管理，毋須聘用保安員長期駐守大廈，亦可降低管理成本，相信只要一定數量的大廈參與「聯廈聯管」，把「個餅」做大，自然會有更多物管公司願意參與。