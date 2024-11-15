內地人首選赴港遊 6成受訪者欲減購物

【本報訊】一項由諮詢公司進行的調查顯示，內地遊客對出境旅遊的意願對比年初顯著下降，並有近六成受訪者計劃在明年的出境旅行中減少購物開支；在出境遊目的地方面，馬來西亞成為新進的熱門之選；香港仍為內地遊客的旅行目的地首選。

國際管理顧問諮詢公司奧緯諮詢在今年5月與10月，分別對3,563名和3,787名家庭月收入超過人民幣3萬元的內地消費者進行調查，了解內地遊客的出境旅遊以及奢侈品消費偏好。調查顯示，內地的消費者對於出境旅遊的意願出現下降，同時減少海外購物的預算。有57%受訪者計劃在明年的出境旅行中減少購物開支，而45%受訪者預計明年將減少出境旅遊的頻次。

馬來西亞成新進熱門之選 在消費行為方面，內地消費者表示將在來年減少購買奢侈品的預算。該趨勢在年輕消費族群中尤其明顯，他們也愈來愈多探索其他可替代的選項，如服飾、美妝、皮件和珠寶等種類的貨品最受歡迎。在出境遊目的地方面，有五成內地受訪者表示今年曾造訪香港，而馬來西亞成為新進的熱門之選。