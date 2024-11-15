體育園明再辦測試賽 無帶袋者可特快入場

【本報訊】啟德體育園將於明日舉行第二場測試賽，將上演中國香港男子15人欖球代表隊迎戰巴西隊的國際邀請賽。當局昨日舉行跨部門簡報會講述當日安排，體育專員蔡健斌表示，當日比賽上下半場各場40分鐘，觀眾均需購票入場，並不設現場售票，預計將有3,000名觀眾參與，呼籲市民盡量使用港鐵經宋皇臺站D出口到達現場，場地亦不設泊車位，如乘搭的士或私家車最近的上落客點在世運道，會較宋皇臺站D出口更遠。

與第一次測試賽一樣，市民入場需要先經工作人員進行安檢，場館會於下午2時起開放入場。近日天氣不穩，蔡健斌指如掛8號風球或黑雨，賽事將會取消。他又提醒，不可以帶長遮入場內，市民應盡量帶縮骨遮，另外食物、飲品亦不可帶入場。執法部門補充指，今次會增設兩條特快通道，讓沒有帶袋的觀眾可更快入場，亦有改善離場安排，包括加多及加密指示牌，亦加強照明系統。

港鐵兩站貼標示 引導人流 運輸署首席運輸主任/市區尹柏恩指，活動期間港鐵已安排後備列車待命，會留意市民的出行需要，有需要時增加港鐵班次，或安排專班專列提供服務。港鐵則表示，會在宋皇臺站及啟德站設置相關指示牌及標示，包括在車站大堂增設顯眼的大型牆身貼紙和在天花位置安裝標示，引導乘客使用較近出入口往返園區，另外亦會加派人手協助乘客，及安排「空載列車」候命和密切留意車務運作，適時調整服務。