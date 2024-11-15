市建局城蹤遊 「地膽」導賞中上環 加AR景點供打卡

【本報訊】中上環向來是遊客熱點，本地人卻未必全面了解此區的人文歷史。市區重建局專門針對港人推出「城蹤遊」計劃，找來生活在該區多年的一眾「地膽」組成導賞團，帶市民遊覽中上環一帶的歷史建築、特色街道和商店，又加入擴增實景（AR）元素供市民「打卡」。有「地膽」導遊笑稱，導賞專為港人而設，因而加入不少生活小故事，與一般遊客「走馬看花」的解說截然不同，生動有趣。首階段「城蹤遊」反應熱烈，下階段報名將會在下周二（19日）起開放登記。

反應熱烈 下周二開放登記 市建局與救世軍及中環街市合作，招募約60名55歲以上的「地膽」義工導賞團。「地膽」導賞員之一的林嘉君表示，她在中環居住了約15年，特別喜歡中環的人文氣息，年輕時更曾和朋友「立志」試盡蘇豪區的所有餐廳，但多年以來見證此區轉變，笑言餐廳轉得快，不可能吃盡每一間。她又在導覽時分享退休前的上班軼事，例如每天穿着高跟鞋穿梭在半山自動扶手電梯，但鞋跟常常卡在扶手電梯的坑紋上，過了一個月就發現鞋跟全都破損了，日常趣事為導賞增添不少生氣。

此外，市建局在區內5個地點增設AR公共藝術新景點，包括中環街市、嘉咸市集、華賢坊西樓梯、城皇街樓梯及士丹頓街88-90號外牆，市民可透過智能手機或平板電腦驅動AR程式即可「打卡」。

導賞由11月9日起至明年1月，每周二、四及六舉行，合共提供40多團予約500名市民免費參加。導賞團分4階段開放香港市民登記，首階段反應熱烈，市建局已透過抽籤分配名額。下階段的登記將在下周二開始，開放12月3日至14日的導賞團名額，供市民報名參加。