北都發展 議員倡加強換地縮開支

【本報訊】政府打造北部都會區。早前有中央官員南下深圳，籲商界「堅定支持特區政府落實長遠發展規劃」，席間提及北部都會區及交椅洲人工島都是一些好的計劃。地產及建造界議員龍漢標昨在立法會上指出，香港地產建設商會曾多次去信當局，要求政府延長商討換地改契申請的時限，可惜時至今日仍未有回覆，而限期明年3月就到，是否意味政府收地事在必行？他質疑政府強調採用加強版的傳統新市鎮發展模式來發展，原來只是加強收地，而非加強跟申請人商討換地的工作。

龍漢標指北部都會區是香港邁向經濟高質量發展的重鎮，根據政府5月提交的資料，北都主要項目收地賠償開支預算高達1,215億元。他強調做生意必定會討價還價，最重要的是有商有量，在赤字可能超過1,000億元的環境下，政府有錢收一定好過是要付錢出去，因此政府要以新思維模式延長商討時間，貼市釐定補地價以達成協議，以換取補地價收入，減省收地賠償的開支。

在樓價方面，他認為是反映一個地方的經濟活動，當經濟不好，樓價亦好不到哪裏，香港樓雖然貴，但價格反映國際金融、航運和貿易中心的經濟價值。但香港物業的價格，往往除了地段價值和建築質素之外，還包括發展過程中審批延誤、不夠工人開工所虛耗的時間和利息開支。他指政府與其干預市場、管控價格，不如提高效率、壓縮審批、簡化流程、加快供應，從而省回部分的利息成本，對平衡樓價一定會有幫助。

他強調土地主動權一直都在政府手上，不論進行任何發展項目，由規劃、賣地、換地、批則、施工、賣樓，整個過程由頭到尾無一不由政府主導，沒有一項不受部門規管，又指發展商發展項目，時間拖得愈長，需承擔的經濟周期變化和利息成本增加風險就會愈高。

批政府未妥善處理安置賠償 社福界議員狄志遠則指政府需要照顧受收地影響的居民，批評政府缺乏完善部署及計劃。他展示一塊寫有「政策有盲點；行政有失誤」的標語，指有居民住了30年但因沒有相關證明，被政府說是僭建；亦有經營單車經營業務10多年的居民被指佔用官地，無法獲得賠償或安置。他指政府常常強調「人性化處理每個個案」，但他和居民只看見無情的政策規範。他反問居民家園被遷拆是否仍有「幸福感」、「獲得感」，為求發展犧牲居民是甚麼道理。