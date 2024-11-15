打風取消畢業禮捱轟 中大後日補辦

【本報訊】中文大學原定昨日舉行學士學位頒授典禮，但受8號風球影響，大學前晚緊急宣布，取消原定於百萬大道舉行的畢業典禮，令約5,000名畢業生及其家長大失所望。校方最新指在8號風球解除後，委託註冊結構工程師重新檢查在「林蔭大道」搭建的大型畢業典禮帳篷，並確認帳篷在是次颱風後仍然安全穩固，最終決定因颱風原因未能舉行的大學畢業典禮，以及其他6所書院畢業禮，將會延期至下周日（17日）舉行。

稱基於安全考慮 中大又指，所有已登記於昨日出席大學畢業典禮的畢業生，可以憑電子入場券於林蔭大道出席典禮。視乎當天林蔭大道帳篷內的座位使用情況，已經登記的親友，亦可憑昨日的電子入場券出席典禮，先到先得。未能入場的親友，可於原本安排觀賞直播的場地繼續收看直播畢業典禮。

中大早前取消畢業典禮，並指出決定是基於安全考慮，「對畢業生及家長期待已久的莊嚴典禮不得不取消，感到惋惜」，亦已拆除懸置的電視及喇叭等裝置，而中大9間書院同樣原定昨舉辦畢業禮，其中6間書院前晚宣布取消典禮，其餘3間書院典禮因8號風球於早上10時20分取消而如期進行。

眾多畢業生在社交平台怒插校方取消畢業禮的決定，有留言者直言感到失望和憤怒。有畢業生親友希望中大考慮延期，指其坐了十幾小時飛機回來參加畢業禮；另有網友質問校方「你知唔知畢業禮對畢業生來講係幾咁重要？」又說典禮猶如畢業生的人生里程碑。

另有內地女學生留言，「8號風球把一生一次的畢業典禮吹沒啦」，她指在香港的學習經歷充滿波折，畢業生不僅遭遇疫情影響，現在又被颱風打亂，感慨「遺憾是人生常態」。