年宵攤位流標 5年飆逾2倍

【本報訊】經濟不景拖累新春年宵市場競投情況，今年流標情況較5年前飆升逾兩倍。食物環境衞生署昨披露，經早前舉行的公開競投後，全港農曆年宵市場攤位中有87個未租出，可供市民在下周四（21日）至本月27日以先到先得方式按底價申請租用。流標的攤位量較2024年農曆年宵市場多33個，更較2019年農曆年宵市場多逾兩倍，達61個，更是近年來罕見有快餐攤位流標，慈雲山、將軍澳等年宵攤位均有快餐位流標。

87檔下周四底價出租 食環署公布，87個未能租出的攤位中，有7個快餐攤位、18個濕貨攤位、7個大型乾貨攤位和55個普通型乾貨攤位，其中4個維多利亞公園大型乾貨攤位，每個租價為12,810元；維園8個普通型乾貨攤位每個租價為8,540元；花墟公園亦有19個乾貨及濕貨攤位流標。

快餐攤位方面，慈雲山邨中央遊樂場、將軍澳寶康公園年宵市場分別有兩個攤位流標，而長沙灣遊樂場、觀塘遊樂場年宵市場則分別有一個攤位無人競投。前後無人競投租出的攤位租價共約38萬元。