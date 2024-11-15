零售「唔多掂」 議員斥救市錯重點

【本報訊】經濟低迷，市道疲弱。有議員昨日在立法會上指本地投資和消費信心不足，市民感覺市道蕭條，政府應加大扶持及紓緩市民的壓力，另有議員不但直指零售「唔多掂」，更斥政府在吸旅客的方向抓錯重點，舉辦免費的夜繽紛、無人機及煙火匯演等，無法吸引旅客留港過夜。

立法會昨繼續辯論《施政報告》致謝動議，議員林筱魯指政府再推出中小企融資擔保，反映政府掌握中小企面對的困難，但紓緩各階層市民壓力方面，仍有隱憂，建議加快推動產業多元，同時協助本地僱員保持競爭力和轉型。

曾形容本港零售餐飲業陷於「冰河期」的議員田北辰再強調本港經濟及零售「唔多掂」，指差餉佔租金5%，寬免是短期幫手的方法，指租金需回落30%才能維持生存，長遠而言需經濟改革。

促發展盛事基建 長遠投資 他指追求「性價比」不能只是鬥平，需要有別人沒有的新事物，或是價格低的同類物品，又批評政府抓不住重點，指出早前受歡迎的「廟街（夜繽紛）、無人機、煙火」均是免費項目，參與人士打完卡便走，未能令他們持續留港，建議政府發展盛事基礎建設，否則回報很短暫。

漁農界議員何俊賢指西貢部分碼頭可見業界爭生意，認為政府應設立平台，推動業界在良性環境下互相促進服務。旅遊界議員姚柏良亦期望政府繼續聯同港鐵積極爭取高鐵有更多直達的站點；建議在保安風險可控的情況下給予旅客過境免簽，以開拓航空中轉客市場。至於針對本港擁有的1,180公里海岸線和263個島嶼，他認為要善用這些資源發展旅遊。