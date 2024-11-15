兩電明年料加價 中電2.6%港燈2.8%

投資749億發展獲批 未來5載勢加費 縱使經濟環境不佳，但加風四起，不止交通費，電費預料亦會增加。立法會環境事務委員會將於下周二（19日）開會，會上將討論兩電周年電費檢討。根據兩電的5年發展計劃，中華電力及香港電燈預計明年的基本電價會增加約3.8%。不過，環團學者預料中電需在露天電纜加裝避雷裝置，或改裝在地底，增加其投資成本，令加價壓力增加。

現時市民繳交的電費由兩個主要部分組成，包括反映電力公司資本開支、營運成本等的「基本電價」，以及反映燃料價格的變動、實報實銷的「燃料調整費」。兩電的5年發展計劃指出，當局預測中電及港燈的基本電價分別會平均每年上調2.0%及2.7%，若燃料價格將如兩電的估計保持平穩，中電的淨電費預測平均每年為1.6%；港燈則是1.7%。

打仗油價升 扯高燃料費水平 翻查兩電資料，最近數個月的燃料調整費水平維持在每度電約43仙至44仙，較去年年度水平為低。在今年11月，港島3人家庭只需付約352元，較年初少付約32元；九龍、新界家庭則需付376元，較年初少付約17元。

若兩電按去年獲批的5年發展計劃（2024年至2028年）涉投資共749億元，預測未來數年基本電價有加無減；2025年中電及港燈的基本電價分別加3.7仙及4.7仙，加幅分別為3.8%及3.9%；若兩電明年的年度燃料調整費不變，按兩電基本電價加幅，淨電費按年分別加2.6%及2.8%。

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，國際油價縱使反覆下調，但戰事風險仍然存在，油價隨時因為打仗而急升，扯高兩電的燃料費水平。與此同時，本港面對愈來愈多的極端天氣，過去九龍新界出現較多宗因露天電纜事故引致的電力驟降，預料中電需投資更多在提升相關設備，例如將電纜放在地底等，相關投資將或令基本電價上升；港燈則面對移民潮引致用戶減少的情況。

穩定基金結餘 可遏抑電費 根據環境及生態局數據，累積中電及港燈高於准許回報收入，並可用以遏抑電費的「電費穩定基金」截至今年6月分別仍有28.73億元及11.83億元結餘。而作為另一「錢罌」的「燃料價格調整條款帳」，中電截至6月底已墊支8.34億元，與去年底相若，市民或需在電費中償還；港燈則錄1.72億元結餘，可用以遏抑燃料費。

兩電於去年11月公布調整電費，與去年12月比較，港燈今年1月按月加2.9%，而中電則減0.2%，當時港島3人家庭未計政府補貼等需多交13元至358元；九龍、新界家庭則交少0.5元，只需付384元。