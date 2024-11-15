「風」盛11月 4風齊現 63年首見

萬宜路徑預測

【本報訊】今年11月西北太平洋及南海並不平靜，同時出現4個熱帶氣旋，包括「銀杏」、「桃芝」、「萬宜」及「天兔」，屬1961年以來首次。香港方面，繼銀杏襲港後，天文台昨日在其網誌以「『風』盛的11月」為題表示，桃芝令香港需要發出二戰後年內最遲發出的8號風球，而隨後更將迎來萬宜。

天文台最新預測，萬宜會在下周初以颱風級別進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大。天文台料一股達強風程度的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，下周中期天氣顯著較涼，亦有幾陣雨。

最新預測顯示，萬宜會在未來幾日逐步升格為強颱風，預期會在下周日（17日）逼近菲律賓，同日可能在呂宋附近登陸，並於下周一（18日）以颱風級別進入南海及闖入香港800公里範圍。

「萬宜」下周殺到 下周二（19日）更預料萬宜會進一步貼近400公里範圍，當日中心附近最高持續風速預料達每小時130公里。

另外，天文台表示，隨着桃芝在昨日逐漸減弱，未來一兩日廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉。而位於呂宋附近的天兔會在今日橫過呂宋海峽，大致移向台灣南部並逐漸減弱，隨後轉往東北方向移向琉球群島一帶。