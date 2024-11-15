8號波下30航班取消延誤

高峰期200人輪候的士

機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏表示，自周三晚11時至昨日全日，分別有10班客運航班取消及20班延誤。由於風暴期間有航班延誤，機管局與港鐵溝通後，昨日凌晨加開兩班往市區的機場快綫列車，最後一班在凌晨1時45分開出。而在凌晨3時至5時，有5班航班抵港，機管局啟動電子的士派籌系統，高峰期約有200人輪候，人流大致在昨晨5時疏導，整體運作大致正常，並沒有收到旅客求助個案。