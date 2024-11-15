8號波下30航班取消延誤
【本報訊】秋颱「桃芝」襲港影響航班升降，香港機場管理局表示，天文台前晚發出8號風球後，共有10班航班取消及20班延誤。昨日跑道運作及航班升降正常，香港國際機場毋須啟動航班重新編配機制，預料昨日全日將處理1,063班航班，接近疫情前水平。
高峰期200人輪候的士
機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏表示，自周三晚11時至昨日全日，分別有10班客運航班取消及20班延誤。由於風暴期間有航班延誤，機管局與港鐵溝通後，昨日凌晨加開兩班往市區的機場快綫列車，最後一班在凌晨1時45分開出。而在凌晨3時至5時，有5班航班抵港，機管局啟動電子的士派籌系統，高峰期約有200人輪候，人流大致在昨晨5時疏導，整體運作大致正常，並沒有收到旅客求助個案。
機管局亦在客運大樓設休息區，提供500張椅子，並向旅客派發食水及乾糧等。歐陽顯宏提醒，旅客前往機場前，應先向航空公司查詢最新航班情況，由於前往機場的陸路交通服務有限，旅客亦要預留足夠時間。
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