桃芝落波趕返工 巴士港鐵排長龍

【本報訊】天文台於前晚11時10分發出8號東北烈風或暴風信號，至昨日早上10時20分，天文台改發3號強風信號。由於在中午前改發3號風球，不少市民及部分學生都要趕上班或上學，而受天氣影響公共交通受阻，部分巴士站及港鐵站都出現市民大排長龍的情況。不過，在昨早8號風球仍然懸掛時，有市民頂着颱風都依然外出。另外，由於颱風桃芝逐漸減弱並遠離本港，今日「樂施毅行者2024」籌款活動將如期舉行。

昨日早上約10時左右，本報記者視察了許多巴士站和轉乘站點，不少巴士站大排長龍，一些站點的排隊人龍更排上天橋。由於巴士服務受到天氣的影響，外出上班的大部分市民都相應選擇乘搭港鐵。本報記者昨早於一些轉乘點和人流繁忙的站點都發現了有大量市民排隊搭港鐵和進出站點。

不過，仍有市民在8號風球發出期間都依然選擇外出，有市民就藉着街上人少上街跑步，更有市民帶同小孩及寵物出街。在一些打卡點，也有旅客和追風者頂着8號風球在海邊打卡拍照。

樂施毅行者今如期舉行 另外，樂施會表示，將密切留意天氣情況以作出相應安排。因香港天文台已於昨日改發3號強風信號，預計桃芝將減弱及遠離香港，在考慮及平衡多項因素後，決定「樂施毅行者2024」活動將在原定的今日至17日如期舉行。