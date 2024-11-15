斜坡安全 6部門監管僵化 申訴署主動調查

維修責任不清 業主懶理修葺令 申訴專員公署昨日宣布展開主動調查行動，詳細審研政府對斜坡安全的監察及規管。公署指出，過去5年收到接近20宗斜坡安全相關投訴，而去年則共有逾600宗山泥傾瀉。申訴專員表示，會向土拓署、屋宇署、地政總署、路政署、水務署和建築署展開主動調查行動，就維修責任的鑑辨和爭議處理、個案轉介等，審視政府對斜坡安全的監察及規管有否進一步改善空間。

公署指，本港有超過1,100平方公里的總土地面積，當中超過六成是由天然山坡覆蓋。過去30年，每年平均有約300宗山泥傾瀉事故，單在去年便有超過600宗山泥傾瀉事故，申訴專員公署更在過去的5年收到近20宗與斜坡安全相關的投訴。

5年20投訴 去年600塌泥 土力工程處於2014年至2022年間，已為超過300個天然山坡完成風險緩減工程及鞏固了1,400多個政府人造斜坡，亦為超過900個私人人造斜坡完成安全篩選研究。

根據政府的資料顯示，斜坡缺乏維修是導致山泥傾瀉的主要原因之一，過往人造斜坡和私人人造斜坡同樣會發生山泥傾瀉事故，而較為嚴重的事故則多數涉及天然山坡。申訴專員公署的初步調查顯示，目前仍有相當數量由屋宇署發出的危險斜坡修葺令長期未獲私人業主遵辦，其中一個常見原因是維修的責任歸屬常有爭議。

申訴專員陳積志表示，經過政府過去數10年的努力，香港現時的斜坡安全已較1970年代時大幅提升。但隨着極端天氣愈趨頻繁及人造斜坡逐漸老化，山泥傾瀉的風險仍然存在，決定展開主動調查行動，認真審視政府對斜坡安全的監察及規管有否進一步改善空間。

他指出，斜坡安全工作包括整體防治山泥傾瀉的工作、政府人造斜坡的日常維修保養、危險斜坡修葺令的發出和後續執管、斜坡維修責任的鑑辨和爭議處理、發生山泥傾瀉事故後的跟進，以及各有關部門之間就個案轉介、資料交換和專業技術交流等範疇的跨部門協作，並在有需要時提出改善建議。

公署將會向土拓署、屋宇署、地政總署、路政署、水務署和建築署展開主動調查行動，同時也歡迎市民在12月13日或之前以書面方式提出意見。