在職長者比率趨增 少子化勞動力斷層

【本報訊】勞福局在2019年曾發布推算本港2027年人力資源的供求趨勢。數據顯示，預料在2027年全港勞動力需求將較2017年增加3.9%，達374萬人，勞動力供不應求，供求差額達17萬人。而隨着人口高齡化，同期本地55歲或以上人力供應佔整體比例將由21.3%升至24.4%，勞動參與率則由59.1%降至54.9%。局方解釋，供求差額是源於人口高齡化及生育率偏低。

該份2027年人力資源推算報告，推算結果是以2017年為基準年，涵蓋10年推算期，推算2017年至2027年間的人力供應會先升後跌，10年間供應平均每年下降0.2%，即減少約7萬人；在2017年至2022年，人力供應會由364萬人，平均每年增長0.2%，至約368萬人的高位；而由2022年至2027年，人力供應每年平均下降0.6%，至約357萬人。

局方又指，隨着人口高齡化，長者工作人口的佔比將愈來愈大。55歲或以上的本地人力供應按推算會由2017年的77.5萬人大幅增至2027年的86.9萬人，佔2027年本地整體人力供應約24.4%，相對2017年的數字則為21.3%。整體勞動人口參與率預計會從2017年的59.1%下降至2027年的54.9%。

專業及商用服務人手荒 而鑑於未來香港會繼續轉型為知識型和高增值的經濟體，推算當中人力需求增長較多的包括專業及商用服務業（平均每年增加1.4%）、資訊及通訊業（平均每年增加1.2%）、金融服務業（平均每年增加1.1%）；而需求減少的包括農業、漁業及採石業（平均每年下跌6.8%）、製造業（平均每年下跌2.9%）。