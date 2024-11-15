18萬人力缺口 一味靠搶難救

移民老齡化夾擊 重挫創科航空貿易 本港近年面對移民潮及人口老化問題，勞動力嚴重短缺。港府昨日公布《2023年人力推算報告》，就本港人力供應提出兩大警號，一是未來5年即至2028年時會出現18萬人才短缺，當中以機電技工、飛機維修技術員等「熟練技術人員」為重災區，料屆時缺乏6萬至6.5萬人手，佔整體短缺約三分之一；創科、航空、貿易等行業亦將缺乏大量人手。另一警號是本港人口老化更加嚴重，5年後，65歲及以上人口淨增加38萬人，該年齡層人口佔本港總人口比例將高達28%，而本港就業人口的中位數去年已達48歲。有商會認為，本港需更進取地吸納人才補缺；有政黨則認為，當局應制訂短中長期的人才政策。

2028年需375萬勞動力 當局去年展開新一輪人力推算，檢視香港中期的人力需求，分析8大中心和9個關鍵產業共17個行業，涵蓋逾280萬名就業人數。報告指，2023年的人力供應和需求分別是350萬及355萬，供求差額有5萬人；但2028年需要的人力預計達約375萬，屆時的人力供應卻只有近357萬，即人力短缺會從2023年的5萬人大增至2028年的18萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡強調，去年本港35至44歲的勞動人口增加了兩萬人，這是多年來少見的增長，反映政府搶人才有一定幫助。然而今次人力推算按現有經濟增長3.2%作估算，若本地生產總值每年增長達3.7%時，人力短缺將進一步增至22萬人，同時，估算數字已經減去受人工智能（AI）發展和自動化的影響，否則實際短缺人數會更高。

本港另一人口危機是人口老化加劇，2023年65歲或以上人口有近170萬人，推算到2028年會再多38萬人，突破200萬大關。年長化已在就業人口分布上出現，2023年有50萬在職人士達60歲，包括10.4萬熟練技術人員及10.2萬非技術人員，他們料於2028年將陸續退休和離開勞動市場，本港勞動力便無可避免要再一步下降。

機電技工飛機維修重災 本港各大產業均有人力短缺現象（見表），按職業組別劃分，經理、主管及專業人員，估計缺少2.7萬至3.2萬人；服務從業人員缺少4.3至4.8萬人；熟練技術人員即機電技工、飛機維修技術員等缺少6萬至6.5萬人，佔2028年整體短缺人數超過三分之一；至於非技術人員，則缺少4.4至4.9萬人。

報告又指，香港需要培育具備多元化技能的勞動力，以應對未來5年的職位及空缺，當中需掌握的必備知識包括人工智能。孫稱，勞動市場並不是需要大量AI專家，而是希望市民掌握相關AI基本知識，又指僱員再培訓局亦將研究提供更多相關課程。

本港近年爆發移民潮，大量中壯年、具良好教育程度的人才外移，孫昨日回應推算時卻稱，人力短缺與港人移民兩者難以掛鈎，因港人可以自由出入境，離開的人有種種原因。鑑於未來5年本港勞動力短缺的問題嚴峻，加上受人口老化影響，勞動力無可避免一直會減少，勞動人口中位年齡也會上升，當局未來會繼續適度引入外來人才和勞工，以及由院校及培訓機構提供更多與市場需求匹配的培訓及技能提升課程。

政黨促快更新人才清單 廠商會稱，報告推算的短缺產業不乏是推動香港高質量發展的重點行業，反映有迫切需要採取更進取的輸入勞工和人才引進政策，鞏固競爭力。有政黨則稱，政府應善用相關推算結果為人手短缺的工種制訂短、中、長期人力發展政策，同時應盡快更新「人才清單」，並規劃哪些行業應引入人才、哪些應加強本地培訓。

政府估計創新科技業未來人力需求最大。 本港近年爆發移民潮，大量人才外移。 三跑落成後，人力需求大增。 本港各行業人力短缺情況 本港航運中心排名雖有下跌，但人才供應仍不足。