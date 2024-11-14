笑看天下：新班子用人爭議

美國大選仍在點算，美媒最新推算共和黨今屆大選一舉贏得總統寶座，以及國會參眾兩院控制權，換言之，特朗普將迎來全面執政。美國所有法案均須兩院通過及總統簽署才能生效。執政共和黨控制白宮和兩院肯定可以加快立法、行政效率，使總統提出的政策得以落實，並可以減少拉布和政治僵局。當然，針無兩頭利，弊端係一黨全面執政，不足以監控和制衡總統權力。美國能否「再次偉大」，盡看特朗普今後施政。

特朗普已加緊組建下屆政府團隊，有些人選已確認，如主張加強限制移民，獲特朗普任命為白宮副幕僚長的米勒。而最矚目則係傳佛羅里達州參議員魯比奧將出任國務卿，此君被視為頭號反華政客，佢2022年3月喺美國傳統基金會的演說，大放厥詞，又話中國偷走美國嘅科技、工作崗位等，令美國原本蓬勃嘅城市變得空洞，中國更利用美國企業，把影響力滲透到美國社會各階層，而中國向美國輸出芬太尼，令人聯想起19世紀的鴉片戰爭，指中國係比俄羅斯更具野心的敵人。總之，魯比奧的狂言，看來比特朗普更口沒遮攔！外媒形容佢一直主張「中國威脅」論。

魯比奧肯定是個難纏的傢伙，曾在國會推動多項針對中國的議案，包括《香港人權與民主法案》，及針對中國短片分享平台TikTok進行國家安全審查等。今年初，佢又曾要求華府進一步堵截中國取得高端晶片。難怪佢兩度被北京制裁，若然佢真係出任美國國務卿，相信中美關係難以進一步改善，更遑論相向而行、互利共贏！消息人士指出，特朗普理論上仍可能在最後一分鐘改變主意。備受重用的富商馬斯克出任新設的「政府效率部」，未知會否對特朗普在用人上陳以利害而進一言？