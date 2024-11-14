撥亂反正：莫迪也怕了特朗普

昨日談到，美國的盟友以色列和菲律賓，還有其敵人北韓，都趁美國總統選舉及新舊政府交接的外交空窗期乘亂生事，挑釁點火。並非與美國為敵，但也稱不上盟友的印度，也在美國大選前外交動作頻仍，主動與另外兩個大國中國和俄羅斯修好，疑似為「狂人」特朗普可能（現已成為事實）回朝買定保險。

印度總理莫迪早前勝出國內大選（雖然贏得並不精彩）二度連任後，首先高調出訪美西方的第一死敵俄羅斯，希望穩住印度的能源與武器供應。當時還有美西方的評論認為，莫迪此舉是為了加強抗衡，以至挑戰中國而鋪路。

但隨着美國選舉投票日逼近，印度突然搶閘、單方面宣布，已就邊境巡邏問題與中方達成共識，雙方軍隊都同意後退以避免再生衝突。疑似被印方舉動嚇了一驚的中國，在兩日後才公開證實有關消息，並「識做」地趁印度排燈節，向駐守中印邊境的印度士兵送贈糖果示好。再過兩日後，莫迪與中國國家主席習近平趁一同出席在俄羅斯舉行的金磚國家峰會，進行了5年多以來的首次正式會面。

事實上，印度正在、或者期望扮演類似當年冷戰高峰期的中國的「關鍵第三角」角色，在新冷戰的中美之間游走尋求利益。不過，當年中蘇交惡與中美關係建立，可是相當戲劇性及敵我分明的，在莫迪領導下的印度則玩得更加高深莫測，不會與任何一方完全反面，也不會向任何一方過度靠攏，「轉軚」的幅度和速度全都計過度過。例如對於金磚國家組織，莫迪今次一改過往的冷漠態度，熱情參與，但亦不代表他會支持金磚大幅擴張，甚或演變成明確反對美西方的組織。先看看特朗普怎樣搞吧？莫迪與全球許多領導人都在這樣想。