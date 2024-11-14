自成一家：北京不怕狂人回歸

美國共和黨在國會選舉大獲全勝，同一時間掌控參眾兩院，令特朗普有望在未來4年成為美國歷史上權力最大的總統之一。由於特朗普一直視中國為新冠病毒製造者，將上次選舉落敗怪罪於中國，他在沒有政黨內鬥牽扯的情況下，很大機會騰出更多精力對付中國。

目前拜登政府的對華政策，是把競爭限制在「小院高牆」模式下的關鍵技術和產業，其他沒甚麼關聯的領域則繼續和中國互惠互利。相比之下，特朗普的潛在內閣人選結構明顯更加反華，認為「擁抱熊貓」政策是個錯誤，目標是全面脫鈎。然而，如今北京已不怕特朗普回歸。2018年特朗普啟動對華貿易戰，利用關稅令中國政府一度陷入困境，不知如何應對。今時今日的特朗普更加老練，可是北京亦已非當年的北京，不再身處被動。

早在美國大選投票前夕，美國專家學者皆各顯其能預言選舉結果，有官方背景的一些中國學者也利用科學的仿真模型研究方法，精準地預測到特朗普勝選。從心理層面來看，北京政府已為再次與特朗普打交道做好了充分的準備，有信心應對特朗普2.0時代的來臨。

實際上，即將啟動第二個總統任期的特朗普，曾威脅要對中國商品徵收高達60%的關稅，措施一旦落實，無疑會對中國經濟構成重創。儘管如此，北京可調動及反擊措施也愈來愈多，包括管制重要原物料的出口，以及將目標瞄準在中國有大量資產的美國公司、拋售美債等。對北京來說，時間永遠站在中國一邊。中國資源稟賦，龐大的內需足以打持久戰。而且中國人不怕捱苦，有很大的韌性。相比之下，美國人追求民主，又不能吃苦，和中國進行消耗戰很快就會受不了，要求華府收兵。