冰鑑春秋：再花150億美元保護費

特朗普首任美國總統時向台灣出售M1A2T戰車與F16V戰機，已經開始陸續交貨，這次特朗普再度上任，台灣軍方期望停滯已久的高科技軍武採購能夠再次啟動，打算花150億美元大幅升級。

事情真有這麼順利嗎？《金融時報》報道，台灣可能要求購買達60架F35戰機、4架先進鷹眼預警機、10艘退役軍艦、400枚愛國者導彈，總值逾150億美元。過去4年，拜登政府雖然對台灣開放多達17次軍購，但多為維修與升級專案，或是如刺針、標槍等單兵武器，或火山布雷車等防禦武器，而對台灣一直想要的戰場高生存性F35B垂直起降戰機，以及神盾艦等，卻因為戰略考量而不予考慮。特朗普上台後對台戰略評估可能改變，部分台灣軍方人士又磨拳擦掌，希望在滿足特朗普對「保護費」的需索下，獲得夢寐以求的大躍進。

然而現實卻不容樂觀。愛國者導彈目前因烏俄戰爭入不敷出，卻又面臨零組件匱乏導致擴產計劃延宕，除非烏俄戰爭能迅速停止，否則台灣要取得恐怕遙遙無期。神盾艦方面，美方新艦建造緩慢，要滿足自身需求都不足，若尋求快速成軍，只能找至少30年以上的提康德羅加級，老舊又維護成本比台軍現役的基隆級還貴，勢造成軍方的沉重壓力。

先進鷹眼預警機的籌購或許相對容易，但以目前美國產能，勢必等上數年，至於F35全球訂單已經超過3,500架，已經生產1,060架，還有約2,500架必須製造滿足盟國需求。以每年約150架的產能來說，台灣光排隊都要10多年後才有機會排上，更別提大陸制裁下，關鍵原料稀缺，預料F35產能將大幅下降。

所以這150億美元花下去，軍方就準備當望夫石，遙遙無期的持續等待吧。