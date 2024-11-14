筆下風雲：厭惡外媒慣性抹黑

珠海體育中心發生震驚全國的越野車撞人事件，導致35人死、43人傷，國家領導人已下令徹查並嚴懲兇徒。有指62歲男疑兇與前妻因離婚財產分配發生糾紛，先後到不同層級的法院提起民事訴訟，不服判決結果再提上訴，不料卻發生慘劇。男疑兇在事後刎頸自殘，目前仍在搶救。

一宗死傷枕藉、慘絕人寰的慘案，不難想像，整個珠海市籠罩在一片愁雲慘霧之中。外媒亦藉此機會大做文章，BBC駐中國記者麥笛文到現場做直播，遭到一名中國男子阻撓，驚動民眾並報警。儘管採訪不成，卻被BBC逮到抹黑中國的好機會。麥笛文其後發布文章，標題是《當恐怖的事情發生，中國的第一直覺是封鎖它》，惟這是事實嗎？

筆者在網上看到麥笛文在場遭阻撓的視頻，當時一名中國男子看見麥開Live，情急下質問麥是甚麼人，遭麥反問，男子氣憤說自己是中國人。

老實說，中國民眾有這樣的反應不足為奇，發生慘劇已叫人震驚和傷心，而近年西方反華已成常態，對中國總是不懷好意，外媒又慣性抹黑，民眾不想自己國家遭抹黑，不想被外媒歪曲事實，阻止是很自然的事。畢竟抹黑中國已成西方套路，早就惹起民間反感。要是中國真的封鎖消息，麥笛文還會只是被驅趕而已嗎？

這些年，在美國帶頭反華下，西方傳媒完全不能持平報道，一面倒抹黑，是非不分，多麼聳人聽聞的「故事」也可捏造，正常中國人早已忍無可忍。無可否認，過去中國對新聞採訪十分敏感，但隨着國家走強，有了自信，態度也開放了許多。今次慘劇，看不到官方有隱瞞之處，做到公開透明，倒是外媒還是一貫的高高在上，戴上有色眼鏡看待，公信力江河日下，豈是無因。