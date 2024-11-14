強詞有理：不必悲觀

外媒報道稱，特朗普打算委任反華鷹派人物魯比奧擔任國務卿。這無疑給中國出了一道難題，該政客因曾積極推動多項反華議題而遭中方制裁，包括禁止入境，若是真的當上國務卿，以後中美如何打交道？有意見認為，為了維持兩國基本往來，中方不妨解除對其制裁。這顯然是一種餿主意，如果制裁令說解除就解除，豈不是等於認輸？豈不是讓人看笑話？中國原國防部長李尚福也遭美方制裁，始終沒有被解除，為何中方要解除對魯比奧的制裁？

決定權在特朗普手中，委任甚麼人當國務卿是他的權利，如何跟中國打交道也是他應該考慮的事，中方冷眼旁觀即可，沒有甚麼好擔心。再說，當今美國政壇盡是反華政客，類似魯比奧的鷹派政客比比皆是，誰當國務卿都一樣，中美關係不會因為任何人而有所改善，也不會因為任何人而急劇惡化。

君不見，拜登政府一方面積極打壓中國，一方面尋求溝通對話，說明兩個大國不可能不來往。根據這些年的經驗，每次溝通對話都是美方主動要求，特朗普政府會有分別嗎？魯比奧反華歸反華，始終還是要面對現實，當需要與中方溝通的時候，自然會放低身段。至於他受到制裁而不能入境中國，那是另一回事，溝通途徑多的是，不一定非來中國不可，雙方官員在國際場合會面，不是照樣可以對話嗎？

許多人都在觀望特朗普上台後中美關係何去何從，當中不乏悲觀論調，有些人甚至已開始預測中國經濟將會遭受多大損失。這未必沒有道理，中美有些矛盾是不可調和的，競爭是無可避免的，特朗普上台只會令雙方矛盾和競爭進一步加劇，貿易戰升級也難免為中國經濟帶來不明朗因素。但中國人其實不必太悲觀，經過近年來持續發展，中國產業已基本實現升級換代，科技和工業基礎更加雄厚，經濟韌性更強，過去能夠抵住貿易戰，今天更沒有問題。

反而美國的情況未必如想像中那麼樂觀。特朗普開口閉口「美國優先」，在國際上採取孤立政策，不僅擾亂世界秩序，也勢必令盟友離心離德。特老頭還沒正式上台，就放風再次退出《巴黎氣候協定》，將嚴肅的國際協議視如兒戲，誰不心寒？怕只怕，「再次偉大」的夢想破滅，美國國際地位和影響力勢必繼續下滑，到頭來傷害的還是自己。