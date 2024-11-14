Tesla衝路障 南亞司機扮路人終就擒

同鄉逃逸 檢假鈔他人身份證

該輛Tesla駛至近金馬倫道嘉芙中心對開，車上男司機與一名南亞裔乘客落車逃跑。警員其後透過翻查閉路電視片段，查出涉事司機在附近一食肆外流連扮作路人。警員比對「路人」與Tesla司機衣着，並確定屬同一人，其後搜查涉事Tesla，在車內檢獲數張面值100港元的假鈔，以及一張不屬於司機的身份證，而涉事司機亦未能提供車主資料。