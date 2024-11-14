Tesla衝路障 南亞司機扮路人終就擒
【本報訊】本周二晚9時許，執法部門在尖沙咀麼地道近K11商場對開設置路障截查可疑車輛。期間，一輛Tesla電動車駛至，警員要求南亞裔司機停車受查，惟有人未待完成查問，突然驅車加速朝漆咸道南方向逃去，警員隨即尾隨追截。
同鄉逃逸 檢假鈔他人身份證
該輛Tesla駛至近金馬倫道嘉芙中心對開，車上男司機與一名南亞裔乘客落車逃跑。警員其後透過翻查閉路電視片段，查出涉事司機在附近一食肆外流連扮作路人。警員比對「路人」與Tesla司機衣着，並確定屬同一人，其後搜查涉事Tesla，在車內檢獲數張面值100港元的假鈔，以及一張不屬於司機的身份證，而涉事司機亦未能提供車主資料。
執法部門經初步調查後，以涉嫌「未獲授權而取用車輛」、「阻礙警務人員執行職務」、「管有他人身份證」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「外出時沒有攜帶身份證明文件」及「管有偽製紙幣」共7罪，拘捕該名以免遣返聲請留港的23歲巴基斯坦籍男子，並追緝在逃的同鄉乘客。
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