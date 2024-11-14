走私貨車闖文錦渡 凍肉直送荃灣舖

放路邊無冷藏10句鐘 拘司機店東 香港海關於本月展開第三波代號「破冰者」的打擊走私食品行動，於上周二發現一輛可疑貨車經文錦渡入境後，把一批懷疑走私貨運到荃灣，部分貨物其後被分發到區內一間食物零售店。關員在該店檢獲懷疑走私的凍肉、大閘蟹、海產和急凍食物，估計市值共約10萬元，並拘捕一名貨車司機及一名店舖負責人。

海關在今年展開代號「破冰者」的打擊走私食品行動，分別於今年3月至4月、5月至6月及8月至9月展開兩次掃蕩，共破獲8宗案件，檢獲約1,300公斤懷疑走私食品。海關有組織罪案調查科根據情報及經調查後，近日再發現有不法分子懷疑利用跨境貨車，經文錦渡管制站走私食品入境，再運往荃灣區的食物零售店舖，相信是準備供應本地市場。

關員其後鎖定一輛跨境貨車，並於本月5日晚上，發現該輛報稱載有蔬菜的貨車從文錦渡入境後，駛往荃灣一帶卸下一批懷疑未列艙單貨物。至翌日早上，關員察覺有部分貨物被分發到該區的食物零售店，隨即展開行動。

總值約10萬元 經調查後，關員在該間食物零售店尋獲較早前被提走的貨物，並於當中發現包括凍肉、大閘蟹、海鮮及其他副食品等懷疑走私食品，於是拘捕店舖負責人，同時在粉嶺拘捕一名懷疑輸入該批走私食品的貨車司機。兩名被捕人士分別51歲及52歲，他們已獲准保釋候查。根據點算，涉案貨物包括約300公斤凍肉和1,000公斤各類型食品，總值約10萬元。

調查人員表示，涉案貨車是在較繁忙的時段入境，不排除是嘗試以闖關形式逃避海關偵查。同時，有人利用有申報的蔬菜作掩飾，並把懷疑走私食品收藏於貨斗最深處企圖蒙混過關。另外，涉案凍肉在運送過程中並無儲存於適當溫度之下，當凍肉運送到荃灣後亦被人放置路邊，為時至少10小時，期間並無使用任何冷藏裝置或設備。根據現場圖片，海關檢獲該批凍肉時，其包裝上明顯見到血漬，而且它們來歷不明，相信未接受過任何監測，難以確保食品安全。待司法程序結束後，該批凍肉將會被銷毀。