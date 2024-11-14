45億元加裝縮短困𨋢系統 僅百台完工

【本報訊】停電或電壓驟降事件愈來愈多，每次均有人困𨋢。有議員關注可縮短困𨋢事故持續時間的「自動重啟系統」目前的普及狀況。發展局表示，目前本港7.4萬部升降機中，僅得約30%裝有「自動重啟系統」，即每搭10部升降機，有7部一旦遇上電壓驟降便會困𨋢，需等待升降機承辦商人員協助。而政府自2019年起共撥款45.1億元資助改善升降機，但最新只有5,250部獲批，當中不足100部已完成工程。

發展局局長甯漢豪指，約5.1萬部（即69%）升降機因較舊式而沒有此類裝置，但單獨加裝系統需要更換大量部件，費用高達80萬元，因此一般在更換舊式升降機，或大規模改善時會連同電子控制系統一併更換。該局重申，所有升降機通過定期檢驗及妥善維修，皆可安全使用。

5.1萬部升降機待改善 甯漢豪又稱，自2019年起合共撥款約45.1億元，資助私人住宅等樓宇業主改善升降機，包括安裝緩解電壓驟降系統，並委託市區重建局執行資助計劃。兩輪資助共收到約1,900份有效申請，涉及共7,886部升降機。而截至今年9月底，市建局已原則上批准5,250部升降機的資助申請，當中913部升降機已經完成工程。

她提到，由於獲批的個案中，全面更換升降機和申請者為長者自住業主的數目遠高於當初的估算，以至個案的平均資助額比當初預算為高。因此，撥款預計只可資助不多於5,250部風險較高的舊式升降機進行改善工程。