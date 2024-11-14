垃圾徵費暫緩 指定袋供應合約仍生效

【本報訊】垃圾徵費暫緩至今近半年，環境及生態局透露，已與其他部門商議提供剩餘的大型指定垃圾袋，就徵費計劃已花617萬元開發的垃圾袋智能庫存管理系統，暫緩計劃後仍有使用；政府另正核實零售商和批發商銷售指定袋及標籤的數據，再向他們支付服務費用。指定袋供應商合約則仍然生效，但並無硬性規定生產和庫存量，環保署會按條款妥善處理所有情況。

署理環境及生態局局長黃淑嫻昨日表示，垃圾徵費暫緩後，環保署已將部分開支用於加強回收配套減廢回收的公眾宣傳教育，以及調配部分人手加強減廢回收，包括鼓勵私人住宅處所參加《減廢回收約章》、擴展和改善「綠在區區」等。

計劃中，環保署一度要在全港約3,000個零售點及網上平台銷售指定袋和指定標籤，並會支付貨品售價的15%作為服務費用。黃淑嫻提到，與多間連鎖零售商和批發商的授權銷售協議將在2027年結束。隨着徵費暫緩，署方已收回尚未出售的指定袋和標籤，並正核實銷售數據，再按條款支付服務費用。

庫存需政府部門消化 至於指定袋已不再在未來的垃圾徵費中使用，黃淑嫻指自今年6月已向公屋住戶派發20個指定袋至月底，較居民一貫每月可取得的垃圾袋數目少5個，藉此鼓勵他們善用回收設施。

至於庫存中不適合一般住宅家庭使用的指定袋，環保署已與部分政府部門和公營機構商議，按他們的需求陸續提供予他們使用。

黃淑嫻另提到在2022年批出開發智能庫存管理系統合約，至今已支付617萬元，系統自今年首季投入運作。垃圾徵費暫緩後，環保署仍有使用該系統協調和支援派發指定袋。