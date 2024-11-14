颱風桃芝 8號波姍姍來遲 馬會腰斬3賽事

天文台料維持至今早10時 熱帶風暴「桃芝」逼近本港，天文台先於昨日下午2時40分發出3號強風信號，至晚上9時10分，忽然公布由於「桃芝」逼近珠江口，晚上11時10分會改發8號烈風或暴風信號，並至少維持至今早10時，由於預警發出8號風球及發出烈風信號的時間只有兩小時，政府呼籲返家路程遙遠及居住離島的市民盡快啟程。受到「桃芝」突襲影響，香港賽馬會亦腰斬昨晚於跑馬地馬場舉行的賽事，將原定9場賽事取消了第7場至第9場，逾萬馬迷在風雨中提早離場。教育局亦宣布，所有上午校及全日制學校，包括中學、小學、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心今日停課。

天文台預測，按照熱帶風暴的移動路徑，「桃芝」會在今早最接近珠江口，並在香港以南150公里左右掠過，與其相關的烈風區及狂風驟雨會影響珠江口一帶。

消防處籲切勿追風 昨晚8時，「桃芝」集結在香港東南約190公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。昨晚9時前的一小時內，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時77、42及42公里，最高陣風分別超過每小時97、53及53公里。消防處昨在社交平台發文，指本港風勢增強，呼籲市民遠離岸邊，切勿前往「追風」。

馬會昨晚在天文台預警將發出8號熱帶氣旋警告信號後宣布，為確保騎練、賽馬工作人士、會員、在馬場及場外投注站公眾人士的安全，會取消昨晚舉行的第7至9場賽事。腰斬賽事消息公布後，馬迷陸續離場，現場一直下雨，時有大風。

天兔路徑仍存變數 另外，天文台指，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋天兔預料會在未來一日至兩日大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。同時，位於西北太平洋的熱帶氣旋萬宜則有可能在下周初期進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，南海中北部風勢頗大。