3歲半女童傷臂 菲傭涉虐兒被捕

【本報訊】本周二（12日）晚上近9時，葵涌大窩口道88號一單位男子報案，指其3歲半大女兒懷疑在上址被不恰當對待。

警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕一名33歲菲傭，她已被帶走調查。涉事女童手臂受傷，清醒由救護車送往仁濟醫院治理。