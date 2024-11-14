藥業公司前總經理主任 涉呃110萬服務費

【本報訊】廉政公署於周二（12日）落案起訴一名藥業公司時任總經理及其下屬，虛報由該下屬營運的秘書公司曾提供顧問及其他服務，詐騙服務費共逾110萬元。該下屬的生意夥伴則被控清洗黑錢。3人均獲准保釋，今日在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

54歲被告邱偉臣，為金活藥業健康發展有限公司時任總經理及43歲被告余遠濤，為金活藥業時任市場推廣主任；同被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。

生意夥伴被控洗錢 邱偉臣另被控一項相類罪名。同案40歲被告周柏豪，為基德服務有限公司董事兼股東，則被控一項「洗黑錢」罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》。

案情指，於2017年2月至2023年9月案發期間，金活藥業在香港及內地經銷和代理藥物及健康產品。邱偉臣負責監督其產品銷售及推廣，余遠濤是其下屬。余遠濤又與周柏豪擔任秘書公司基德服務的董事兼股東。金活藥業以合約形式委聘香港靈鋒廣告有限公司協助宣傳產品，並預先支付合約款項予靈鋒廣告，以便該公司從中扣減宣傳開支。

廉署接獲貪污投訴遂調查，揭發基德服務從未向金活藥業提供涉案發票所述服務。