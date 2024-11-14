夥2同黨搶背包男50萬現金 印尼漢就擒

【本報訊】本周二（12日）下午3時許，據悉一名任職電器公司的姓馬（28歲）男職員，按指示前往銀行兌現一張50萬元支票，並把收到的現金放入背囊。惟事主離開銀行期間，疑遭3名形迹可疑男女尾隨，在抵達觀塘鴻圖道37號鴻泰工業大廈時，其中一名男子在地下大堂衝向事主，企圖搶去其背囊。

千元鈔散落一地 多人助制服 事主見狀與歹徒糾纏，繼而推跌及制服對方，另外兩名同黨疑見勢色不對，混亂間逃去無蹤。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「搶劫」拘捕該名37歲印尼籍男子，並追查在逃人士。遇劫事主沒有受傷及沒有損失。

有網上片段顯示，其中可見一名相信是疑犯的印尼漢，遭另一名身穿黑色衫褲的男子撳地狂毆，黑衣男不斷揮拳打向印尼漢頭部，後者只能抱頭求饒，連稱「唔好打我呀！我冇走呀！」惟黑衣男並無「放軟手腳」，雙方糾纏間，可見地面散落多疊千元鈔票。

而在另一影片顯示，印尼漢被多人合力制服，當中有人箍頸，有人坐在他身上，令印尼漢俯伏在地動彈不得，更一度高呼：「I can't breathe！（我不能呼吸）」。而在另一段影片，有人跪在印尼漢背部，另一人則把其雙手拗後扣着，加上其餘眾人團團包圍，令印尼漢插翅難飛；其時一名男子蹲在旁邊點算鈔票數目，影片至此結束。