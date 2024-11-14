東呼即應：網購內地70翡翠 港婦30萬元凍過水

到手16件不對辦 東呼即應揭賣家消失直播間 網上騙案愈來愈多，有苦主向《東呼即應》申訴，她早前付30多萬元，透過網上直播平台買翡翠，由雲南發貨至香港，結果買70件貨只有16件到手。而到手的翡翠亦貨不對辦，懷疑上當受騙後，事主想找賣家退貨退款，但對方已經失聯，事後曾向本地及內地執法部門報案，惜事件不了了之。經寶石鑑定師證實，其玉石雖為天然翡翠，但明顯貨不對辦；執業大律師分析指，若非香港商家，執法部門無法跨境執法，買家要透過網購平台或直接到商家所在地追討損失，建議買貴重物品需簽實體合約。

從事服裝零售的劉女士，鍾情於購買玉石翡翠10多年，近日她向《東呼》求助，指自己「老貓燒鬚」懷疑被人騙了30多萬元。她早前於網上直播平台見到翡翠挺漂亮，看上去好像很值得、很便宜，先後購買了30多萬元的翡翠。當時賣家有寄出貨物，盒內有10件貨，就以為能收到貨，最終買了70件貨，但到手的只有16件，直言都是很差的東西，質量完全不是事主心中所想。

香港玉石鑑定中心首席寶石鑑定師陳惠貞鑑定劉女士所購買的翡翠，結果發現事主所購買的是天然翡翠，但產品和平台上所見的不是同一個款式，因為平台上的玉石打了洞、顏色位置也不一樣，直指這兩個玉鐲根本就不可能相似。

翡翠有天然翡翠和加工翡翠之分，劉女士收到的貨物是天然翡翠不能算假貨，不過就算同為天然翡翠，價格都可以相差甚遠。陳惠貞指，如果評價質量，主要靠做鑑定，看顏色、純正度、切割和通透度，綜合評價是否高品質，「玻璃種」是通透度好、「豆種」是不通透、「糯種」和「芙蓉種」就是介乎於通透和不通透之間，至於評價翡翠的品質好不好，通透就最好。

若擔心貨不對辦，陳建議市民購買實物，因為網上的環境和燈光、背景會令實物顯得漂亮，在本港購買，因為有商品條例，如果購買時寫明是天然翡翠，最後發現不是天然翡翠，則可以去追討。

稱付了款就不能退 劉女士又憶述，曾聯絡賣家退款，惟對方竟稱付了款就不能退，還說所支付的錢根本就不夠給這批貨，還稱就算報案都冇用。《東呼》事後嘗試再找該賣家的主頁和直播間，已經找不到相關帳戶。

執業大律師龔靜儀表示，如果是香港商家，受騙買家可以向本港執法部門求助，但如果不是香港商家，執法部門就無法跨境執法，要透過購買的平台或直接到商家所在地追討，建議市民如要跨境網購，首選在有完善售後制度的平台交易。

大狀倡簽實體合約 龔又提醒，如果買很貴重的物品，最好簽訂一份實體合約，寫明雙方的權利、責任及交易情況，同時可要求商家拍攝實物的片段或照片作為合約的附件。若將來大家爭拗，就可以提供實質參考文件，又指如果購買貴重物品，無論如何都需要檢視實物，一手交錢一手交貨會比較理想。

消委會回覆指，從2023年至2024年10月共接獲1,661宗有關跨境網購產品的投訴，包括涉及送貨延誤有452宗、貨品質素有362宗；在767宗可跟進個案中，有316宗個案成功調停，即成功調停率僅約四成。消委會又提醒，如果電商平台註冊地，在內地或其他國家或地區，而消委會與該地區或國家的消保組織，已簽訂消費投訴轉介的合作協議，消委會會按機制，轉介投訴個案至當地消保組織。