港人英語水平 高級跌至中級

【本報訊】2024年EF英語能力指標結果於昨日出爐，報告顯示全球英語水平正在持續下滑。香港的英語能力更由去年的558分「高級水平」下跌至549分「中級水平」，排名由第29位跌至第32位，尤其是18歲至20歲年齡組別的年輕群體，其英語水平呈現出最顯著的下滑，成為所有年齡段中下降幅度最大的群體。與其他亞洲地區相比，香港僅排第4，落後於新加坡（全球第3）、菲律賓（全球第22）及馬來西亞（全球第26）。

18至20歲下滑最顯著

EF港澳區總經理韓文偉認為年輕人英語水平的下降令人感到憂慮。他指出疫情後復課已經一段時間，但香港年輕人的英語水平仍在下跌，確實令人擔憂，而日常接觸的學生中，有不少坦言自己的英語能力不足以應對海外交流、升學、和就業的要求。不過，報告同時顯示21歲至30歲的成年人群體的英語能力有所提升，特別是21歲至25歲年齡組別擁有全港最高的英語水平，反映職場對英語需求的增加和持續學習的重要性。