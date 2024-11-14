廣深港機場航線重複 議員促明確定位

【本報訊】政府早前提出要結合內地土地資源和香港空運優勢，在東莞擴建物流產業園。有議員昨在立法會上指目前粵港澳大灣區80公里半徑範圍內有7個機場，其中以廣州、深圳及香港等3大機場的航線網絡，重複性尤為明顯，同質化競爭激烈，並且區內空域結構複雜。

須協調防惡性競爭 議員廖長江認為發展大灣區，必須擁有擁抱大灣區整體思維，摒棄惡性競爭，相類似的英國倫敦地區有6個機場，分布在半徑50公里的區域內，成功協調這些機場是關鍵之一。該地是分配每個機場特定的功能和定位，以及加強機場之間的合作和連通性，而大灣區內的機場需要明確確立各機場之間的差異化定位，協同優化資源配置，共同做大做強大灣區的航空市場。

針對港口發展，航運交通界易志明指香港跌出十大最繁榮港口，雖已成定局，但香港擁有優越地理位置，而港口對香港亦十分重要，故政府必須繼續發展港口。他又提及目前不少船公司因轉口受管制貨物出入境許可申請的要求繁複，故選擇其他港口轉運，促政府參考內地及新加坡做法，盡快放寬或簡化申請要求。

另外，法律界議員林新強指內地與本港法律界有很大發展空間和潛能，期望本港能於全國設立律師行。他又批評本港仲裁服務價格貴、速度慢，建議當局審視現行仲裁條例。

政府回應指一直積極主動協助法律界在內地拓展業務，包括將香港和澳門法律執業者報考大灣區律師執業考試的執業經歷門檻由5年降低至3年，當局亦將繼續率領宣講團外訪，推廣本港法律和解決爭議服務中心的定位。

另外，教育界議員朱國強指愛國主義教育本質上是價值觀教育，但往往過分着眼於形式，講究學生唱國歌夠不夠大聲，也過分着重於扣連國家安全教育元素有多少，從而忽略手法是否自然連繫。他期望當局肯定學校發展愛國主義教育的亮點和實踐，發展出一套更優質和有效的視學標準，多看重學生對國家的認識和情懷，而不是鼓勵大聲就代表愛國。