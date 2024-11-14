紀律部隊近九千空缺 三跑啟用將調配人手

【本報訊】機場三跑投入運作在即，就邊境管制站的紀律部隊人員配置及人員空缺，有議員於昨日在立法會提出質詢。政府當局表示，將按實際需求對人手進行靈活調配。另外據當局披露，紀律部隊職位現時有近9,000個空缺數目。

當局表示，三跑道系統目標在本月28日啟用，配合三跑道系統的相關客運設施，將按客量需求分階段啟用。基於每段時間所需人手不同，各部門會作出靈活的人手調配，善用資源，確保人手足夠應付服務需求，並決定所需新增及內部調配職位數目。待機場二號客運大樓的運作規模確定後，各部門會再檢視人手需要。

當局還指出，入境處及海關一直關注各管制站的出入境人流情況，會因應實際情況靈活調配人手，包括聘用退休公務員、調配部門其他組別人手支援管制站，以及採取其他相應措施如簡化工作流程、善用資訊科技等，確保管制站運作暢順。

執法部門佔比最多 現時各紀律部隊的人手空缺數目，截至本月1日（包括紀律及文職人員）有共8,797個人手空缺，當中執法部門佔比最高，達6,612個。其餘包括懲教、海關、消防、入境處及飛行服務隊人手空缺則共計有2,185個。