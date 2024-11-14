中大暴動發還原審 男子囚33月

【本報訊】中文大學二號橋於2019年11月爆發激烈衝突。期間4名來自不同院校的學生被捕，被控暴動及使用蒙面物品等罪。其中兩人受審後獲裁暴動罪脫。律政司其後提上訴，結果上訴得直，須發還予原審法官李慶年處理。其中一人在早前脫罪後，據悉已離港；另一人昨在區院承認暴動罪，被判入獄兩年9個月。

早前脫罪 同案被告已離港 昨日認罪的是現年29歲的李俊皓。他與同案被告陳起行同被控於2019年11月12日在中大二號橋及環迴東路一帶，與其他不知名人士參與暴動，結果獲判無罪。法官李慶年於原審裁決指，未有足夠證據證明，陳與李是否身處暴動核心範圍及在該處的逗留時間。惟上訴庭法官處理律政司上訴時指，無論被告何時到達，都必然看到相關情況，並裁定律政司上訴得直，案件發還予李官處理。據悉陳起行已離港。

據李俊皓同意的案情指，2019年11月11日，中大二號橋被人佔據，他們從橋上向吐露港公路投擲雜物，使交通癱瘓，有人使用汽油彈、磚頭等攻擊在場警員。警員翌日發射催淚彈驅散，被告被捕。法官李慶年昨判刑時指，被告選擇留在現場，鼓勵他人使用暴力，壯大示威者聲勢，考慮到所有因素，判處被告入獄兩年9個月。案件編號：DCCC 362/2020