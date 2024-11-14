醫健：老有所醫：「蛇針」保護老友記

「生蛇」和「蛇針」近年成為不少老友記關心的話題，大多都對「自己是否需要打蛇針」抱有疑問。其實，「蛇針」對老友記的保護是毋庸置疑的。

疫苗可降復發併發症風險 「生蛇」（帶狀疱疹）的前身為出水痘，大多數人出水痘都是在較年輕的時候，身體康復後看似無大礙，但其實很可能仍有病毒藏於身體神經線內，且可以潛伏數十年，只要身體在某段時間抗病力下降（例如年紀漸長），休息不足夠，壓力大等，病毒便有機會會活化，並沿着末梢神經釋出，皮膚出現紅疹、水泡，引起令人難以忍受的疼痛，這就是「生蛇」。

長者一旦「生蛇」，病情平均會較嚴重，甚至有機會出現併發症，例如影響視力，所以絕不能掉以輕心。而治療「生蛇」有所謂「黃金72小時」，意思是從有症狀出現時起，若可在72小時內服食抗病毒藥物，就可以縮短水泡和痛楚的日子，還可減輕痛楚的程度，並降低復發和傳播機會，神經痛等併發症亦會較少。

當然，長者也可考慮及早打「蛇針」，即帶狀疱疹疫苗。現時建議，凡50歲或以上人士，不論男女，亦不論曾否「生蛇」，都可考慮打「蛇針」，因為「生蛇」是有機會復發的，而「蛇針」可減低復發及出現併發症的風險。而根據美國疾控中心指引，所有年過50歲以上人士，即使已接種舊一代「生蛇」疫苗，或有長期病患，亦可接種新一代「生蛇」疫苗，因為新一代疫苗保護率更高，可達97%以上。

此外，老友記日常應注意多休息，飲食健康，適量運動，增強身體抵抗力，即使體內有水痘病毒潛伏，也可以減低生蛇的機會。

皮膚科專科醫生陳厚毅

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