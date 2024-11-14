8旬印度商人植起搏器心臟穿孔亡 死者兒質疑養和醫生未述風險

是次死因研訊對象是印度裔的Poomangalathu Peter Edward，1933年於印度出生，在1962年來港經營生意。2022年1月22日，他接受無電極的心臟起搏器植入手術，於同年2月8日死亡，終年88歲。本案由死因裁判官周至偉審理，不設陪審員。

死者兒子Edward Peter Junior供稱，父親於2021年2月因心臟不適，前往養和醫院求醫。養和醫院心臟科陳良貴醫生建議植入起搏器，並表示植入新型無電極的心臟起搏器手術風險較低。2022年1月15日，死者簽署手術同意書。死者兒子稱醫生未有詳細解釋，植入手術可能造成心臟穿孔。死者於1月22日接受手術，約一小時後，死者兒子獲知會出現緊急情況，起搏器放置有問題，死者心臟穿孔。死者於手術後一直昏迷，之後轉往深切治療部，其腦部的損傷已不可逆轉，無法自主呼吸，意味着他已腦死。最終於2月8日宣告死亡。案件編號：CCDI 112/2022