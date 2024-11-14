港常見癌症統計 乳癌進佔第二位

肺癌年奪近3800命頭號殺手 及早篩查自救 癌症素來是香港「頭號殺手」。醫管局香港癌症資料統計中心於昨日公布最新本地癌症數據，2022年本港有3.5萬宗癌症新症，較2021年少約3,000宗。當中肺癌繼續位列本港最常見癌症的榜首，新症數字有5,707宗，較前一年少近300宗。而大腸癌的數字亦明顯下跌，2022年錄得5,190宗新症，較前一年少400宗，首次被乳癌超越，跌至第三位。整體死亡數字較前一年減少約400人，其中肺癌以3,782宗死亡個案「蟬聯」榜首，佔整體死亡數字的25.7%，第二、第三名依次為大腸癌及肝癌，分別佔15.4%及9.6%。

報告指出，2022年本港新增癌症個案錄得35,373宗，當中女性佔51.3%，男性佔48.7%，平均每日有97人確診癌症。至於死亡數字方面，本港2022年有14,717人死於癌症，平均每日有40人死亡。至於新症的跌幅，中心估計或與新冠疫情期間，相關評估及診斷異常有關。

癌症發病率 女性呈升勢 另外，男性整體癌症的發病率在過去10年間似乎趨於平穩，但女性的發病率則呈上升趨勢。隨着人口老化和增長，預料癌症的新增個案將會持續增加。

針對癌症「頭號殺手」肺癌的篩查，癌症資訊網慈善基金就於2021年至今年，分別推出兩期本地肺癌篩查計劃，並於昨日公布相關結果。兩期計劃共200名參與者透過低劑量胸腔電腦斷層掃描（LDCT）進行篩查，參加者中絕大部分人有家族肺癌病史，逾八成為非吸煙者。第一期篩查就發現了6名肺癌患者，其中4人為第一期肺癌，另外兩人最終確診為三期和四期。至於第二期計劃則暫時發現兩宗高度懷疑肺癌個案，同時有7人被建議半年後覆檢。

撰寫有關研究報告的心胸肺外科專科醫生司徒達麟表示，是次研究具有參考價值，估計若在香港實行肺癌篩查，結果與是次計劃相近，而且結果亦反映LDCT肺癌篩查，具有協助市民於早期發現肺癌的潛能。

肺癌來襲 不僅限吸煙者 另外，司徒又引述篩查結果指，雖吸煙為引致肺癌的重要因素，但家族肺癌史或更為重要，提醒市民肺癌不僅限於吸煙者，建議通過LDCT作早期篩查。