奪命工業意外頻 實踐職安健淪空談

【本報訊】近期本港於5天內接連發生3宗致命工業意外，引起各界關注，勞工及福利局副局長何啟明表示，最近工業意外頻繁發生，令人痛心，政府會持續進行調查和巡查，以確保承建商和工人遵守安全規例。另外，有工會稱，認為現時建造業的職安健規範，落地實踐未夠理想。

當局稱增巡視工作場所 勞聯職業健康及推廣主任鄭秀娟昨日在電台節目上表示，致命工業意外亦涉及工友長時間加班引致疲勞，以及缺乏防護設備或設備過時等問題，認為建立工地安全文化要由個人做起，僱主及政府亦需要共同承擔，僱主要提供合理工期、設備和培訓，政府亦要適當抽查。香港建造業分包商聯會會長伍新華認為，要改善問題可以把安全項目分拆出來，在標書中列明安全費用，不受工程投標的價錢影響。

何啟明指出，正調查過去幾日的意外，已經發出停工通知書，亦會不斷巡視工作場所，確保所有承建商和工友根據法例辦事，以避免工業意外發生。他又提到，局方去年提高違反職業安全的罰則，由原本最高罰款50萬元，增至1,000萬元及監禁兩年。但部分案件在修例通過前發生，相關責任人面對較低刑罰，將會與律政司商討是否提上訴，又期望法庭判刑能釋出關注職安健的訊息。