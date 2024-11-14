積金易 平台供款顯零 勞資用戶心驚

億元不知所終中介訴苦 局方稱指控與事實不符 積金局推出「積金易」平台至今4個月，先後有5個強積金受託人加入，不過在試行期間，已有多名用戶投訴平台出現強積金供款歸零、平台無法登記，以及無法查閱及提取供款等漏洞。有苦主投訴所屬公司大約有7,000名僱主客戶，估計每月有逾一億元供款消失、以及積金易遺失60多份文件；亦有苦主投訴平台供款內容顯示為零、買賣基金等資料均無從得知。議員要求積金局立即徹查事件並追究責任。財經及庫務局表示已立即責成積金局等盡快解決問題。積金易指有關指控完全與事實不符，就涉及的個別案例，大部分已獲處理。

社福界議員狄志遠聯同3名苦主於昨日召開記者會。其中一名強積金中介人David表示，其公司約有7,000位僱主客戶，涉及逾10萬名僱員，每月涉款超過一億元，但未能得知供款去向。他又續指積金易平台要求將所有文件紙本化，有客戶交了400多份實體僱員文件，但積金易遺失60多份文件，在逾3個月才被通知日期錯誤。他指向積金局等機構反映問題超過數個月，但至今仍未處理，「每次查詢，佢哋只係話IT部門未能解決，要求我哋等候，但邊個要為基金延遲買入造成嘅損失負責」。

49億建系統 議員斥倉促推出 除未能追蹤供款去向之外，更有不少僱員強積金供款變零。僱員苦主John指公司有80名僱員加入積金易，但兩星期前才看到7月供款，8至10月供款則仍未能顯示，坦言「到依家都唔知我啲供款去咗邊」。另一位僱員苦主Mary的公司有400名僱員轉用積金易，她指初時看到供款為零時，以為公司有財政問題，當中有同事向勞工處求助，不過後來得悉公司有幫他們供款。她指亦有同事將從舊戶口轉移資金，但新戶口顯示零。

議員批評當局倉促推行積金易平台，花了49億元建立系統，還額外給予保險公司獎勵金，結果卻讓市民當白老鼠，明顯違反了受託人責任。他透露問題或涉及更多受害者，但現時接觸的個案已涉近千名打工仔的強積金權益，相信實際受影響人數更多。他續稱積金易指問題主要源於承辦商員工未完全掌握系統操作，強調非系統故障。他批評各方只是「踢嚟踢去」。

財經及庫務局局長許正宇表示，已立即責成積金局、積金易公司，以及承辦商盡快解決問題，以防止類似事件再發生。許又指平台自6月逐步推出以來，已處理超過6萬宗包括供款及提取強積金等不同類型的電子交易，運作大致暢順。

積金易則回應指，在使用「積金易」初期遇上困難相信是個別事件。對於有聲音指平台系統出現混亂、甚至聲稱供款不翼而飛和要求中介人「禁聲」等，認為完全與事實不符。積金易又指在較早前已全數直接接觸相關僱主並積極跟進。根據積金易公司掌握的資料，在狄議員記者會上提出的個案，該企業6月份供款已全數處理；而7月至9月的供款亦成功處理了95%以上，餘下的個案正等待該企業提交進一步資料。積金易強調會繼續竭力監督承辦商跟進個案，絕不躺平，確保有關情況獲得解決及避免同類事件再次發生。