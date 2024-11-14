牛潭尾鐵路站旁擬打造住宅區 私樓為主

【本報訊】牛潭尾除發展北都大學教育城外，亦會興建綜合住宅社區。擬議北環綫主線在2034年落成後，牛潭尾和新田科技城僅一站之隔，為善用北環綫主線牛潭尾站，並便利當地居民和上班上學人士，位於研究範圍西部的擬議鐵路站附近會劃為一個綜合住宅區，並建構成「15分鐘生活圈」。發展局稱新增的住宅以私樓為主，但若諮詢階段有聲音要求加入公營房屋或安置屋邨等，也不排除再作調整，預計發展後新增私人住宅單位會有約1.2萬至1.3萬伙。

發展局表示，預計牛潭尾發展後，新增人口約3.2萬至3.6萬，新增就業機會約2.2萬至2.6萬。文件又引用地政總署紀錄指出，牛潭尾接近130公頃的總發展面積中，約六成、即約80公頃為私人土地，約有四成、即約50公頃為政府土地，主要影響攸潭美村及一些棕地作業，並推算指目前攸潭美村約有500個住用構築物及約1,300名居民，但仍未知估計收地金額需要多少。

造價仍未有詳細數字 至於整個發展計劃的價錢方面，發言人稱暫未有詳細數字，仍需等待技術研究後才可得知項目估算，以及工程年期時長，也不排除採用融資等方式，但他強調政府會考慮財政及現金流的情況，包括考慮引入「鐵路加物業」、原址換地等以加快發展速度和平衡財務狀況，也對發展商參與原址換地有信心，但片區開發則機會不大。

此外，為提供綠化地帶，發展局計劃將本身貫穿牛潭尾的明渠活化成藍綠走廊，活化擴闊後會有2.1公里長，具排水功能，同時會提高其生態價值，旁邊加入單車徑及行人徑等。