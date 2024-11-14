北都大學城 面積激增至80公頃 發展牛潭尾 為期兩月諮詢今展開

【本報訊】政府早前提出新建「北都大學教育城」。發展局昨日釋出文件，將北都大學城的面積大增至80公頃，以吸引海外和內地大學進駐，當中在牛潭尾的研究範圍東部則會預留約46公頃用於發展大學城，包括建立綜合教研醫院及第3所醫學院。發展局發言人透露，整個牛潭尾的規劃研究花費約6,000多萬元，預計政府主導的土地平整基礎設施工程最早可於2027年展開，首批居民最快可在2034年起陸續遷入，局方會在今日（14日）展開為期兩個月諮詢。

發展局現已完成牛潭尾的初步規劃，牛潭尾可發展用地將會分為3部分，涉及約127公頃發展用地，分別為綜合住宅社區、綜合教研醫院及第3所醫學院，和北都大學教育城。而在127公頃發展用地中，逾三分之一、約46公頃建議發展大學城，包括一幅約9公頃的綜合醫教研醫院用地，預計可提供約3,000張病床，除為北都現有及新增人口提供醫療服務外，亦會發展成教學、培訓及研究三重功能的教研設施。

料可容納3.8萬學生 至於大學城會分配多少大學使用，發言人稱，此大學城的定位不止是本地大學使用，而是希望吸引海外和內地知名大學成立分校、設立品牌課程，坦言難以計算會有多少大學進駐大學城，但預計大學城可容納約3.8萬個學生，並預留了約兩萬個學生宿位。

現時大學城的用地面積大增至80公頃，發言人透露，經內部討論後，有共識認為要更大的土地空間才可吸引海外及內地大學，當局暫未知會否用資助形式去吸引海外和內地大學進駐，詳情要等教育局再作研究商討，教育局亦會在諮詢階段邀請各本地大專院校參與。

發展局發言人表示，預計首批房屋、綜合醫教研醫院及大學城用地預計可在2029年起陸續完成平整，局方會在今日展開為期兩個月諮詢，市民可在2025年1月13日或之前提供意見。